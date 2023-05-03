時事ドットコムニュース

>

国際

>

グローバルサウスへ関与強化　自民・茂木氏、米国務長官と会談

  • ツイート
  • facebook
  • hatena-bookmark
  • コメント

グローバルサウスへ関与強化　自民・茂木氏、米国務長官と会談

2023年05月03日07時33分

会談に臨む自民党の茂木敏充幹事長（左）とブリンケン米国務長官＝２日、米国務省（同省提供・時事）

会談に臨む自民党の茂木敏充幹事長（左）とブリンケン米国務長官＝２日、米国務省（同省提供・時事）

　【ワシントン時事】訪米中の自民党の幹事長は２日、ブリンケン国務長官と国務省で会談した。中ロとも欧米とも距離を置く「グローバルサウス」と呼ばれる新興・途上国に対し、日米が関与を強化していく方針を確認した。

「第三極」外交、難しさも　岸田首相、アフリカ歴訪前半終了

　茂木氏は会談後、記者団に「（経済や気候変動、インフラ整備など）国によって課題が違う。それぞれの国のニーズに沿ったアプローチをしていくことが重要だ」と述べた。

関連記事

こんな記事も

国際用語

国際

もっと見る
　| ニッポンの魅力
日中韓「東アジア文化都市」事業
yayoi
問われる世界への「文化」発信力 [PR]

ページの先頭へ
【時事通信インターンシップ開催】
2024年卒の学生の皆様を対象にビジネス職の1Dayインターンシップを開催します。 現役社員と一緒に報道機関のビジネスを疑似体験しませんか？ 東京と大阪で開催します。 詳しくはこちらから。
【e-World Premium】
「国際情報電子書籍」
4月号の特集は「習近平政権、本格始動」。 国内経済・社会に不安要素を抱えた船出となった。
【農林水産業のデジタル情報誌】
デジタル情報誌「Agrio」は２０１４年３月創刊。「６次産業化」「輸出」「ＴＰＰ対策」などをテーマに週１回発行。農林水産ビジネスのヒントも満載です。
【時事メディカル】
医療情報サイト「時事メディカル」が伝える最新の医療ニュースに加え、気になる慢性疾患や流行中の感染症など時宜にかなった情報を日々、紹介します。
【新刊】「怒る上司のトリセツ」
あなたの周りの「困った人」に、振り回されていませんか？ 理不尽な怒りは相手の問題で、あなたの問題ではありません。怒りは「初期消火」が肝心。怒りのストーリーを見極めて、上手に対処しましょう。
【新刊】
社団法人・地方行財政調査会の「全国知事・市町村長ファイル2021-2022」発売開始！
【専門情報誌】
教育・福祉・地方行政・税務・ビジネスの最前線にいるあなたに新聞が書かない情報を！
【重要事実情報】
「売買管理支援情報」とも呼ばれる当情報サービスは、インサイダー取引の防止や、株式投資情報として活用できます。Webサービスの他、データ提供サービスも。
バロンズ・ダイジェスト
時事エクイティ
長期投資応援団
商品ヒストリー
時事通信の商品・サービス　ラインナップ