〔決算〕航空大手２社、黒字転換 ３年ぶり―２３年３月期
2023年05月02日16時23分
日本航空が２日発表した２０２３年３月期連結決算は、純損益が３４４億円の黒字（前期は１７７５億円の赤字）に転換した。先に決算を発表したＡＮＡホールディングス（ＨＤ）も、８９４億円の黒字（同１４３６億円の赤字）を計上。いずれも、新型コロナウイルスの流行が本格化する前の２０年３月期以来、３年ぶりに黒字を確保した。
〔決算〕航空大手２社、黒字転換 ３年ぶり―２３年３月期
2023年05月02日16時23分
日本航空が２日発表した２０２３年３月期連結決算は、純損益が３４４億円の黒字（前期は１７７５億円の赤字）に転換した。先に決算を発表したＡＮＡホールディングス（ＨＤ）も、８９４億円の黒字（同１４３６億円の赤字）を計上。いずれも、新型コロナウイルスの流行が本格化する前の２０年３月期以来、３年ぶりに黒字を確保した。
こんな記事も
経済用語
経済
デジタル円、制度設計の論点整理 海外動向注視、実現性は不透明(05/03 07:19)
ＡＩ開発、自主規制に限界 国際ルール議論本格化(05/03 07:18)
法令順守ないがしろ 利益優先、社員教育不十分―近ツー(05/03 07:17)
ヨーカ堂、中京・関西圏で存続へ 東北で店舗承継も―井阪セブン＆アイ社長(05/03 07:08)
高浜１、２号機再稼働遅れ 火災防護で追加工事―関西電力(05/02 21:26)
不祥事影響の解明要求 電力７社の値上げ申請に―消費者庁会合(05/02 21:24)
日韓、「財務対話」再開へ １６年以来、進む関係正常化―財務相会談(05/02 21:19)
ＡＴＭの２４時間稼働終了 三菱ＵＦＪ銀、利用減で(05/02 20:37)
金融不安、アジア波及は限定的 日銀総裁(05/02 20:21)
純利益、商社初の１兆円超 資源高、円安追い風―三井物産(05/02 20:16)
災害時の外貨融通強化へ 日中韓とＡＳＥＡＮ―財務相が会合(05/02 20:14)
航空大手２社、黒字転換 ３年ぶり―２３年３月期(05/02 20:09)
近ツー過大請求、最大１６億円 ８０超の自治体ワクチン業務で(05/02 18:28)
円相場、１３７円５９～６０銭 ２日午後５時現在(05/02 17:07)
〔決算〕航空大手２社、黒字転換 ３年ぶり―２３年３月期(05/02 16:23)
マクドナルドが脱マスク 店員の任意に、ガストも(05/02 15:27)
３４円高の２万９１５７円９５銭 ２日の平均株価(05/02 15:08)
４月のユニクロ既存店売上高、１．７％増 ファーストリテ(05/02 15:08)
円相場、１３７円３７～３７銭 ２日正午現在(05/02 12:08)
１８円安の２万９１０４円８３銭 ２日午前の平均株価(05/02 11:44)
コロナ禍支えたゼロゼロ融資 「ゾンビ企業」は増加―返済ピーク、事業断念も(05/02 11:15)
円相場、１３７円５０～５１銭 ２日午前９時現在(05/02 09:09)
Ｇショック、高価格帯に注力 多機能化で情報端末に対抗―増田カシオ社長(05/02 07:11)
アジア経済の課題は ＡＤＢ総会、２日開幕―関係者に聞く（２）(05/02 07:10)
アジア経済の課題は ＡＤＢ総会、２日開幕―関係者に聞く(05/02 07:10)
「倒産予備軍」が急増 企業再生のみらいエフピー小林社長―ゼロゼロ融資(05/02 07:07)
卵の卸値、高止まり ４月は過去最高、供給なお課題(05/02 07:04)
３メガ銀、利益９年ぶり高水準 ２．５兆円規模、利ざや改善―２３年３月期(05/02 07:04)
伊藤忠、米国でＥＶ充電設備事業 スタートアップへ出資(05/01 21:34)
映画料金１００円値上げ ６月、人件費など高騰―ＴＯＨＯシネマズ(05/01 18:42)
ビジネスワイヤ
PR TIMES