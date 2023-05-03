ＮＹ円、１３６円台半ば
2023年05月03日07時00分
【ニューヨーク時事】２日のニューヨーク外国為替市場では、軟調な米雇用関連指標の発表を受けてドル売り・円買いが優勢となり、円相場は１ドル＝１３６円台半ばに上伸した。午後５時現在は１３６円５０～６０銭と、前日同時刻比９１銭の円高・ドル安。
ＮＹ円、１３６円台半ば
2023年05月03日07時00分
【ニューヨーク時事】２日のニューヨーク外国為替市場では、軟調な米雇用関連指標の発表を受けてドル売り・円買いが優勢となり、円相場は１ドル＝１３６円台半ばに上伸した。午後５時現在は１３６円５０～６０銭と、前日同時刻比９１銭の円高・ドル安。
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ウォール・ストリート・ジャーナル