【ニューヨーク時事】２日のニューヨーク外国為替市場では、軟調な米雇用関連指標の発表を受けてドル売り・円買いが優勢となり、円相場は１ドル＝１３６円台半ばに上伸した。午後５時現在は１３６円５０～６０銭と、前日同時刻比９１銭の円高・ドル安。