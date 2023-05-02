パ・リーグ個人別本塁打成績 （２日現在）
2023年05月02日21時22分
杉 本（オ） ８
中 村（西） ７
外 崎（西） ５
森 （オ） ５
ゴンザ（オ） ４
栗 原（ソ） ４
万 波（日） ４
野 村（日） ４
ペイト（西） ３
浅 村（楽） ３
マキノ（西） ３
フラン（楽） ３
データ協力 ＮＰＢ－ＢＩＳ
パ・リーグ個人別本塁打成績 （２日現在）
2023年05月02日21時22分
杉 本（オ） ８
中 村（西） ７
外 崎（西） ５
森 （オ） ５
ゴンザ（オ） ４
栗 原（ソ） ４
万 波（日） ４
野 村（日） ４
ペイト（西） ３
浅 村（楽） ３
マキノ（西） ３
フラン（楽） ３
データ協力 ＮＰＢ－ＢＩＳ
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