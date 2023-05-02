円、１３７円台半ば ロンドン外為
2023年05月02日20時29分
【ロンドン時事】連休明け２日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、同日の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）を前に様子見ムードが強まる中、１ドル＝１３７円台半ばで推移した。正午現在は１３７円５０～６０銭と、前週末午後４時比２５銭の円安・ドル高。
対ユーロは１ユーロ＝１５０円７０～８０銭と、０５銭の円高・ユーロ安。
円、１３７円台半ば ロンドン外為
2023年05月02日20時29分
【ロンドン時事】連休明け２日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、同日の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）を前に様子見ムードが強まる中、１ドル＝１３７円台半ばで推移した。正午現在は１３７円５０～６０銭と、前週末午後４時比２５銭の円安・ドル高。
対ユーロは１ユーロ＝１５０円７０～８０銭と、０５銭の円高・ユーロ安。
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ウォール・ストリート・ジャーナル