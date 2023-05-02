【仁川（韓国）時事】日銀の植田和男総裁は２日、米中堅銀行ファースト・リパブリック銀行の経営破綻など米欧の金融不安について、「今後も波及に注意しないといけないが、アジアの銀行は十分に資本が備えられている」と述べ、影響は限定的だとの見方を示した。韓国・仁川での記者会見で語った。

鈴木俊一財務相は同日、ファースト銀破綻に関し、記者団に「信用不安を再燃させないための取り組みを迅速に講じた」と米当局の対応を評価した。