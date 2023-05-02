純利益、商社初の１兆円超 資源高、円安追い風―三井物産
2023年05月02日20時16分
三井物産が２日発表した２０２３年３月期連結決算（国際会計基準）は、純利益が前期比２３．６％増の１兆１３０６億円だった。総合商社で純利益が１兆円を超えるのは初めて。原油など資源の価格高騰に加え、円安により海外で稼いだ収益が円換算で膨らんだことが追い風となった。
液化天然ガス（ＬＮＧ）や原料炭の価格上昇も収益に貢献した。資源以外では商用車リースや肥料の販売なども好調だった。
純利益、商社初の１兆円超 資源高、円安追い風―三井物産
2023年05月02日20時16分
三井物産が２日発表した２０２３年３月期連結決算（国際会計基準）は、純利益が前期比２３．６％増の１兆１３０６億円だった。総合商社で純利益が１兆円を超えるのは初めて。原油など資源の価格高騰に加え、円安により海外で稼いだ収益が円換算で膨らんだことが追い風となった。
液化天然ガス（ＬＮＧ）や原料炭の価格上昇も収益に貢献した。資源以外では商用車リースや肥料の販売なども好調だった。
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