大阪府門真市のアパートで男性が殺害された事件で、大阪地検は２日、殺人容疑で逮捕された無職菅原勇二容疑者（７４）＝同市大倉町＝の鑑定留置を開始したと発表した。期間は８月２８日まで。

菅原容疑者はアパートに住む男性（７０）への殺人未遂容疑で３月３１日に逮捕。同じアパートで職業不詳の千葉一紀さん（５１）＝同市島頭＝を刃物で殺害したとして、４月２０日に殺人容疑で再逮捕された。