プロ野球速報 （２日）
2023年05月02日21時44分
＜セ＞
ヤクル ７－５ 巨 人（終了、東京ドーム）
広 島 ６－１ ＤｅＮ（終了、横浜）
中 日 ３－１ 阪 神（終了、甲子園）
＜パ＞
ロッテ １－５ 楽 天（終了、楽天モバイルパーク宮城）
日ハム ７－１ 西 武（終了、ベルーナドーム）
オリッ １－０ ソフト（終了、福岡ペイペイドーム）
データ協力 ＮＰＢ－ＢＩＳ
プロ野球速報 （２日）
2023年05月02日21時44分
＜セ＞
ヤクル ７－５ 巨 人（終了、東京ドーム）
広 島 ６－１ ＤｅＮ（終了、横浜）
中 日 ３－１ 阪 神（終了、甲子園）
＜パ＞
ロッテ １－５ 楽 天（終了、楽天モバイルパーク宮城）
日ハム ７－１ 西 武（終了、ベルーナドーム）
オリッ １－０ ソフト（終了、福岡ペイペイドーム）
データ協力 ＮＰＢ－ＢＩＳ
こんな記事も
野球
プロ野球・ひとこと(05/02 22:16)
オリックス宮城、緩急生かす プロ野球(05/02 22:15)
広島の坂倉、満塁アーチでけり プロ野球(05/02 22:14)
ＤｅＮＡ、拙攻１２残塁 プロ野球(05/02 22:08)
阪神の青柳、流れつくれず プロ野球(05/02 22:00)
セ・リーグ個人投手成績 （２日現在）(05/02 21:56)
セ・リーグ個人打撃成績 （２日現在）(05/02 21:55)
セ・リーグ個人別本塁打成績 （２日現在）(05/02 21:55)
セ・リーグチーム成績表 （２日現在）(05/02 21:53)
ヤクルトが逆転勝ち プロ野球・ヤクルト―巨人(05/02 21:49)
ソフトバンク大関、粘るも白星ならず プロ野球(05/02 21:45)
プロ野球速報 （２日）(05/02 21:44)
プロ野球速報 （２日）(05/02 21:44)
中日が連敗止める プロ野球・中日―阪神(05/02 21:25)
パ・リーグ個人投手成績 （２日現在）(05/02 21:23)
パ・リーグ個人打撃成績 （２日現在）(05/02 21:22)
パ・リーグ個人別本塁打成績 （２日現在）(05/02 21:22)
パ・リーグチーム成績表 （２日現在）(05/02 21:20)
広島、九回に５点 プロ野球・ＤｅＮＡ―広島(05/02 21:20)
日本ハムの伊藤が今季初勝利 プロ野球・日本ハム―西武(05/02 21:19)
オリックスの宮城が３勝目 プロ野球・ソフトバンク―オリックス(05/02 21:08)
楽天の岸が１５０勝 プロ野球(05/02 20:54)
楽天が３連勝 プロ野球・楽天―ロッテ(05/02 20:53)
期待集まる大きな体 秋広、勇躍の３年目―プロ野球・巨人(05/02 20:44)
バウアー「準備できている」 ３日初登板―プロ野球・ＤｅＮＡ(05/02 19:32)
矢沢、２軍戦で初登板 日本ハム「二刀流」新人―プロ野球(05/02 19:09)
青学大の松井、逆転呼ぶ力投 東都大学野球(05/02 18:55)
青学大、勝ち点３ 亜大は日大に連勝―東都大学野球(05/02 18:42)
栗林は右内転筋挫傷 プロ野球・広島(05/02 18:27)
３日の予告先発投手 プロ野球パ・リーグ(05/02 17:41)