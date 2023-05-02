＜セ＞

ヤクル ７－５ 巨 人（終了、東京ドーム）

広 島 ６－１ ＤｅＮ（終了、横浜）

中 日 ３－１ 阪 神（終了、甲子園）

＜パ＞

ロッテ １－５ 楽 天（終了、楽天モバイルパーク宮城）

日ハム ７－１ 西 武（終了、ベルーナドーム）

オリッ １－０ ソフト（終了、福岡ペイペイドーム）



データ協力 ＮＰＢ－ＢＩＳ