３日の予告先発投手 プロ野球パ・リーグ
2023年05月02日17時41分
▽楽天・則本―ロッテ・小島（楽天モバイルパーク宮城）
▽西武・平良―日本ハム・鈴木（ベルーナドーム）
▽ソフトバンク・武田―オリックス・田嶋（福岡ペイペイドーム）
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