国内では２日、新たに１万７３４９人の新型コロナウイルス感染が確認された。１日当たりの新規感染者は前週の火曜日と比べ約４５００人増加した。新たな死者は２９人。重症者は６４人で前日から９人増えた。

東京都では、新たに２６０４人の感染が確認された。新規感染者は前週の火曜日と比べ６９５人増加した。新たな死者は２人。都基準による重症者は前日比１人減の６人だった。