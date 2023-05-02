円相場、１３７円５９～６０銭 ２日午後５時現在
2023年05月02日17時07分
２日の東京外国為替市場の円相場は、午後５時現在１ドル＝１３７円５９～６０銭と、前日（１３６円７２～７２銭）に比べ８７銭の円安・ドル高となった。
円相場、１３７円５９～６０銭 ２日午後５時現在
2023年05月02日17時07分
２日の東京外国為替市場の円相場は、午後５時現在１ドル＝１３７円５９～６０銭と、前日（１３６円７２～７２銭）に比べ８７銭の円安・ドル高となった。
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