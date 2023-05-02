パ・リーグ公示（２日） プロ野球
2023年05月02日16時45分
【出場選手登録】▽オリックス・西野真弘内野手（感染拡大防止特例２０２３）
【同抹消】▽オリックス・宜保翔内野手（特例２０２３）
パ・リーグ公示（２日） プロ野球
2023年05月02日16時45分
【出場選手登録】▽オリックス・西野真弘内野手（感染拡大防止特例２０２３）
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