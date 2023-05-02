日本航空が２日発表した２０２３年３月期連結決算は、純損益が３４４億円の黒字（前期は１７７５億円の赤字）に転換した。先に決算を発表したＡＮＡホールディングス（ＨＤ）も、８９４億円の黒字（同１４３６億円の赤字）を計上。いずれも、新型コロナウイルスの流行が本格化する前の２０年３月期以来、３年ぶりに黒字を確保した。新型コロナ対策の行動制限や入国規制の緩和で旅客数が回復した。