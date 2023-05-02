１８円安の２万９１０４円８３銭 ２日午前の平均株価
2023年05月02日11時44分
２日午前の東京株式市場の日経平均株価は、２万９１０４円８３銭と前日終値比１８円３５銭安で終わった。出来高は概算で５億９００万株。
１８円安の２万９１０４円８３銭 ２日午前の平均株価
2023年05月02日11時44分
２日午前の東京株式市場の日経平均株価は、２万９１０４円８３銭と前日終値比１８円３５銭安で終わった。出来高は概算で５億９００万株。
こんな記事も
経済用語
経済
航空大手２社、黒字転換 ３年ぶり―２３年３月期(05/02 15:38)
マクドナルドが脱マスク 店員の任意に、ガストも(05/02 15:27)
３４円高の２万９１５７円９５銭 ２日の平均株価(05/02 15:08)
４月のユニクロ既存店売上高、１．７％増 ファーストリテ(05/02 15:08)
過大請求、最大１６億円 近ツー、自治体のワクチン業務(05/02 14:51)
「財務対話」再開で合意 日韓財務相、７年ぶり会談―ＡＤＢ総会開幕(05/02 13:08)
円相場、１３７円３７～３７銭 ２日正午現在(05/02 12:08)
１８円安の２万９１０４円８３銭 ２日午前の平均株価(05/02 11:44)
コロナ禍支えたゼロゼロ融資 「ゾンビ企業」は増加―返済ピーク、事業断念も(05/02 11:15)
円相場、１３７円５０～５１銭 ２日午前９時現在(05/02 09:09)
Ｇショック、高価格帯に注力 多機能化で情報端末に対抗―増田カシオ社長(05/02 07:11)
アジア経済の課題は ＡＤＢ総会、２日開幕―関係者に聞く（２）(05/02 07:10)
アジア経済の課題は ＡＤＢ総会、２日開幕―関係者に聞く(05/02 07:10)
「倒産予備軍」が急増 企業再生のみらいエフピー小林社長―ゼロゼロ融資(05/02 07:07)
卵の卸値、高止まり ４月は過去最高、供給なお課題(05/02 07:04)
３メガ銀、利益９年ぶり高水準 ２．５兆円規模、利ざや改善―２３年３月期(05/02 07:04)
伊藤忠、米国でＥＶ充電設備事業 スタートアップへ出資(05/01 21:34)
映画料金１００円値上げ ６月、人件費など高騰―ＴＯＨＯシネマズ(05/01 18:42)
４百貨店、全社増収 気温上昇で夏物衣料好調―４月(05/01 18:11)
消費者心理「持ち直し」 物価懸念緩和で上方修正―４月調査(05/01 18:10)
中国アリババ創業者、東大客員教授に(05/01 18:08)
「生成ＡＩ」利用で指針 個人情報、入力禁止を推奨―業界団体(05/01 17:28)
４月の新車販売、８カ月連続プラス 反動増、コロナ禍前に及ばず(05/01 17:21)
円相場、１３６円７２～７２銭 １日午後５時現在(05/01 17:07)
アステラス、８０００億円で米社買収 創薬ベンチャー、眼科に強み(05/01 17:00)
東京株、２万９０００円台 ８カ月半ぶりに回復(05/01 15:56)
ＡＮＡ、広島発着便でＣＯ２排出「実質ゼロ」に Ｇ７に合わせ月末まで(05/01 15:52)
２６６円高の２万９１２３円１８銭 １日の平均株価(05/01 15:23)
２カ月ぶりに金利上昇 フラット３５(05/01 14:07)
円相場、１３６円８７～８８銭 １日正午現在(05/01 12:08)
ビジネスワイヤ
PR TIMES