拉致家族会が４年ぶり訪米 「必死な思い伝える」
2023年05月02日10時43分
北朝鮮による拉致被害者家族連絡会（家族会）と支援団体「救う会」、拉致議連が２日午前、被害者の早期帰国への協力を求めるため、米国に向けて出発した。新型コロナウイルスの影響で、２０１９年５月以来４年ぶりの訪米となる。横田めぐみさん＝拉致当時（１３）＝の弟で家族会代表の拓也さん（５４）は、羽田空港で記者団に「問題の風化を恐れている。必死な思いを１人ずつ目を見て伝えたい」と述べた。
拉致家族会が４年ぶり訪米 「必死な思い伝える」
2023年05月02日10時43分
北朝鮮による拉致被害者家族連絡会（家族会）と支援団体「救う会」、拉致議連が２日午前、被害者の早期帰国への協力を求めるため、米国に向けて出発した。新型コロナウイルスの影響で、２０１９年５月以来４年ぶりの訪米となる。横田めぐみさん＝拉致当時（１３）＝の弟で家族会代表の拓也さん（５４）は、羽田空港で記者団に「問題の風化を恐れている。必死な思いを１人ずつ目を見て伝えたい」と述べた。
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