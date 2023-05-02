イスラエルの空爆で１人死亡 国際空港が標的―シリア北部
2023年05月02日10時14分
【ダマスカスＡＦＰ時事】国営シリア・アラブ通信は軍関係者の話として、北部アレッポで１日夜にイスラエルによる空爆があり、兵士１人が死亡、民間人２人を含む７人が負傷したと報じた。国際空港などが標的になり、空港は「航空便の運航が停止した」という。
在英のシリア人権監視団も「アレッポの国際空港やナイラブ空軍基地で複数回の爆発が起きた」と指摘し、両方に「大きな物的被害が出た」と述べた。
イスラエルの空爆で１人死亡 国際空港が標的―シリア北部
2023年05月02日10時14分
【ダマスカスＡＦＰ時事】国営シリア・アラブ通信は軍関係者の話として、北部アレッポで１日夜にイスラエルによる空爆があり、兵士１人が死亡、民間人２人を含む７人が負傷したと報じた。国際空港などが標的になり、空港は「航空便の運航が停止した」という。
在英のシリア人権監視団も「アレッポの国際空港やナイラブ空軍基地で複数回の爆発が起きた」と指摘し、両方に「大きな物的被害が出た」と述べた。
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ウォール・ストリート・ジャーナル