【ダマスカスＡＦＰ時事】国営シリア・アラブ通信は軍関係者の話として、北部アレッポで１日夜にイスラエルによる空爆があり、兵士１人が死亡、民間人２人を含む７人が負傷したと報じた。国際空港などが標的になり、空港は「航空便の運航が停止した」という。



イスラエル、シリアを空爆 ロケット弾攻撃に報復

在英のシリア人権監視団も「アレッポの国際空港やナイラブ空軍基地で複数回の爆発が起きた」と指摘し、両方に「大きな物的被害が出た」と述べた。