首相動静（５月２日）
2023年05月02日08時47分
（現地時間）
１日午後、ガーナ大の野口記念医学研究所視察。大統領府でアクフォアド大統領と首脳会談。署名式、共同記者発表。大統領主催の夕食会。宿泊先の「ケンピンスキー・ホテル・ゴールド・コースト・シティ」で、報道各社のインタビュー。同ホテル泊。
首相動静（５月２日）
2023年05月02日08時47分
（現地時間）
１日午後、ガーナ大の野口記念医学研究所視察。大統領府でアクフォアド大統領と首脳会談。署名式、共同記者発表。大統領主催の夕食会。宿泊先の「ケンピンスキー・ホテル・ゴールド・コースト・シティ」で、報道各社のインタビュー。同ホテル泊。
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