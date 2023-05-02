女子ゴルフの最新世界ランキングが１日付で発表され、畑岡奈紗は二つ下げて１５位だった。古江彩佳は１９位で変わらず。山下美夢有は２３位、笹生優花は３５位、渋野日向子は３９位。

１位はネリー・コルダ（米国）。 （時事）