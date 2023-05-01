伊藤忠、米国でＥＶ充電設備事業 スタートアップへ出資
2023年05月01日21時34分
伊藤忠商事は１日、電気自動車（ＥＶ）の急速充電器の製造・販売を手掛ける米国のスタートアップと資本・業務提携したと発表した。米国でＥＶ充電設備事業を拡大するのが狙い。
伊藤忠、米国でＥＶ充電設備事業 スタートアップへ出資
2023年05月01日21時34分
伊藤忠商事は１日、電気自動車（ＥＶ）の急速充電器の製造・販売を手掛ける米国のスタートアップと資本・業務提携したと発表した。米国でＥＶ充電設備事業を拡大するのが狙い。
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