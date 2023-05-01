水俣病健康調査「夏までに研究班」 被害者団体と懇談―西村環境相
2023年05月01日20時19分
水俣病犠牲者の慰霊式で熊本県水俣市を訪れた西村明宏環境相は１日、被害者団体との懇談後に記者会見し、水俣病特別措置法で定められた住民健康調査について「夏ごろまでに研究班を立ち上げたい思いはある」と話した。
健康調査の実施時期については「客観性を持った手法でなければならない。できるだけ速やかに進めたい」と述べるにとどめた。
水俣病健康調査「夏までに研究班」 被害者団体と懇談―西村環境…
2023年05月01日20時19分
水俣病犠牲者の慰霊式で熊本県水俣市を訪れた西村明宏環境相は１日、被害者団体との懇談後に記者会見し、水俣病特別措置法で定められた住民健康調査について「夏ごろまでに研究班を立ち上げたい思いはある」と話した。
健康調査の実施時期については「客観性を持った手法でなければならない。できるだけ速やかに進めたい」と述べるにとどめた。
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