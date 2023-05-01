【タシケントＡＦＰ時事】中央アジアのウズベキスタンで４月３０日に行われた憲法改正の是非を問う国民投票は、約９０％の圧倒的多数が賛成票を投じた。投票率は約８５％。選管当局が１日明らかにした。改憲に伴い、２０１６年に就任したミルジヨエフ大統領（６５）は４０年まで職にとどまることが可能となる。人権団体は、権威主義的傾向が強まることに懸念を表明している。