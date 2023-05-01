時事ドットコムニュース

>

国際

>

大統領任期延長「９割賛成」　ウズベキスタン

  • ツイート
  • facebook
  • hatena-bookmark
  • コメント

大統領任期延長「９割賛成」　ウズベキスタン

2023年05月01日19時59分

ウズベキスタンのミルジヨエフ大統領＝１月２７日、ビシケク（ＡＦＰ時事）

ウズベキスタンのミルジヨエフ大統領＝１月２７日、ビシケク（ＡＦＰ時事）

  • 【図解】ウズベキスタン

　【タシケントＡＦＰ時事】中央アジアのウズベキスタンで４月３０日に行われた憲法改正の是非を問う国民投票は、約９０％の圧倒的多数が賛成票を投じた。投票率は約８５％。選管当局が１日明らかにした。改憲に伴い、２０１６年に就任したミルジヨエフ大統領（６５）は４０年まで職にとどまることが可能となる。人権団体は、権威主義的傾向が強まることに懸念を表明している。

関連記事

こんな記事も

国際用語

国際

もっと見る
　| ニッポンの魅力ＰＲ
２０２３年「東アジア文化都市」に選定

yayoi
静岡の魅力を世界に [PR]

ページの先頭へ
【時事通信インターンシップ開催】
2024年卒の学生の皆様を対象にビジネス職の1Dayインターンシップを開催します。 現役社員と一緒に報道機関のビジネスを疑似体験しませんか？ 東京と大阪で開催します。 詳しくはこちらから。
【e-World Premium】
「国際情報電子書籍」
4月号の特集は「習近平政権、本格始動」。 国内経済・社会に不安要素を抱えた船出となった。
【農林水産業のデジタル情報誌】
デジタル情報誌「Agrio」は２０１４年３月創刊。「６次産業化」「輸出」「ＴＰＰ対策」などをテーマに週１回発行。農林水産ビジネスのヒントも満載です。
【時事メディカル】
医療情報サイト「時事メディカル」が伝える最新の医療ニュースに加え、気になる慢性疾患や流行中の感染症など時宜にかなった情報を日々、紹介します。
【新刊】「怒る上司のトリセツ」
あなたの周りの「困った人」に、振り回されていませんか？ 理不尽な怒りは相手の問題で、あなたの問題ではありません。怒りは「初期消火」が肝心。怒りのストーリーを見極めて、上手に対処しましょう。
【新刊】
社団法人・地方行財政調査会の「全国知事・市町村長ファイル2021-2022」発売開始！
【専門情報誌】
教育・福祉・地方行政・税務・ビジネスの最前線にいるあなたに新聞が書かない情報を！
【重要事実情報】
「売買管理支援情報」とも呼ばれる当情報サービスは、インサイダー取引の防止や、株式投資情報として活用できます。Webサービスの他、データ提供サービスも。
バロンズ・ダイジェスト
時事エクイティ
長期投資応援団
商品ヒストリー
時事通信の商品・サービス　ラインナップ