アルゼンチンと強化試合 サッカーＵ２０日本代表
2023年05月01日17時38分
日本サッカー協会は１日、アルゼンチンで２０日開幕のＵ２０（２０歳以下）ワールドカップ（Ｗ杯）に臨むＵ２０日本代表が、１５日にブエノスアイレスでＵ２０アルゼンチン代表と強化試合を行うと発表した。本大会メンバーは８日に発表される。
アルゼンチンと強化試合 サッカーＵ２０日本代表
2023年05月01日17時38分
日本サッカー協会は１日、アルゼンチンで２０日開幕のＵ２０（２０歳以下）ワールドカップ（Ｗ杯）に臨むＵ２０日本代表が、１５日にブエノスアイレスでＵ２０アルゼンチン代表と強化試合を行うと発表した。本大会メンバーは８日に発表される。
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