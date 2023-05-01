国内感染、新たに５０４１人 前週比１０００人増―新型コロナ
2023年05月01日18時56分
国内では１日、新たに５０４１人の新型コロナウイルス感染が確認された。１日当たりの新規感染者は前週の月曜日と比べ約１０００人増加した。新たな死者は２２人。重症者は５５人で前日から４人増えた。
東京都は新たに８３７人の感染を確認。前週月曜日から２６６人増加した。新たな死者は１人。都基準による重症者は前日比２人増の７人だった。
国内感染、新たに５０４１人 前週比１０００人増―新…
2023年05月01日18時56分
国内では１日、新たに５０４１人の新型コロナウイルス感染が確認された。１日当たりの新規感染者は前週の月曜日と比べ約１０００人増加した。新たな死者は２２人。重症者は５５人で前日から４人増えた。
東京都は新たに８３７人の感染を確認。前週月曜日から２６６人増加した。新たな死者は１人。都基準による重症者は前日比２人増の７人だった。
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