広島サミット「警備完遂に全力を」 谷国家公安委員長が臨時派出所視察
2023年05月01日16時48分
広島市で１９日から開催される先進７カ国首脳会議（Ｇ７サミット）を前に、谷公一国家公安委員長が１日午後、同市南区の会場周辺に臨時に設置された警備警察官派出所を視察した。谷氏は全国から派遣された警備部隊の隊員約４０人に対し「全国警察の総力を挙げ、警備の完遂に最後まで全力を尽くしてほしい」と激励した。
広島サミット「警備完遂に全力を」 谷国家公安委員長が臨時派出…
2023年05月01日16時48分
広島市で１９日から開催される先進７カ国首脳会議（Ｇ７サミット）を前に、谷公一国家公安委員長が１日午後、同市南区の会場周辺に臨時に設置された警備警察官派出所を視察した。谷氏は全国から派遣された警備部隊の隊員約４０人に対し「全国警察の総力を挙げ、警備の完遂に最後まで全力を尽くしてほしい」と激励した。
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