２日の予告先発投手 プロ野球パ・リーグ
2023年05月01日16時33分
▽楽天・岸―ロッテ・西野（楽天モバイルパーク宮城）
▽西武・エンス―日本ハム・伊藤（ベルーナドーム）
▽ソフトバンク・大関―オリックス・宮城（福岡ペイペイドーム）
２日の予告先発投手 プロ野球パ・リーグ
2023年05月01日16時33分
▽楽天・岸―ロッテ・西野（楽天モバイルパーク宮城）
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