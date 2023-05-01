パ・リーグ公示（１日） プロ野球
2023年05月01日16時22分
【出場選手登録抹消】▽オリックス・山崎福也投手▽西武・平沼翔太内野手▽楽天・藤平尚真投手（再登録は１１日以降）
パ・リーグ公示（１日） プロ野球
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