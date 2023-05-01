「マリオ」世界興収、１４００億円 北米で首位維持
2023年05月01日14時54分
【ロサンゼルスＡＦＰ時事】任天堂の人気キャラクターをテーマにした映画「ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー」の世界興行収入が１０億２０００万ドル（約１４００億円）に達した。米調査会社エグジビター・リレーションズが３０日、発表した。ハリウッド・リポーター誌によると、１０億ドル超えの映画は今年初で、アニメ映画としては史上１０作目。
「マリオ」世界興収、１４００億円 北米で首位維持
2023年05月01日14時54分
【ロサンゼルスＡＦＰ時事】任天堂の人気キャラクターをテーマにした映画「ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー」の世界興行収入が１０億２０００万ドル（約１４００億円）に達した。米調査会社エグジビター・リレーションズが３０日、発表した。ハリウッド・リポーター誌によると、１０億ドル超えの映画は今年初で、アニメ映画としては史上１０作目。
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ウォール・ストリート・ジャーナル