男子ゴルフの最新世界ランキングが４月３０日付で発表され、松山英樹は前週と同じ２１位だった。比嘉一貴は六つ下げて９３位。星野陸也は１２３位、金谷拓実は１４０位。

１位はジョン・ラーム（スペイン）で変動はなかった。 （時事）