松山、変わらず２１位 男子ゴルフ世界ランク
2023年05月01日14時48分
男子ゴルフの最新世界ランキングが４月３０日付で発表され、松山英樹は前週と同じ２１位だった。比嘉一貴は六つ下げて９３位。星野陸也は１２３位、金谷拓実は１４０位。
１位はジョン・ラーム（スペイン）で変動はなかった。 （時事）
松山、変わらず２１位 男子ゴルフ世界ランク
2023年05月01日14時48分
男子ゴルフの最新世界ランキングが４月３０日付で発表され、松山英樹は前週と同じ２１位だった。比嘉一貴は六つ下げて９３位。星野陸也は１２３位、金谷拓実は１４０位。
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