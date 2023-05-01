国内感染、週７万３０００人 前週比５８００人増―新型コロナ
2023年05月01日10時26分
国内の新型コロナウイルス感染者は１日午前１０時現在、クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」乗船者を含めた累計で３３７３万９４２０人となった。１週間の新規感染者は７万２８７６人で、前週と比べ約５８００人増えた。
都道府県別の１週間の新規感染者は、東京１万３９２人、北海道５５１６人、大阪５２１９人、神奈川５１８２人など。
死者は１週間で１５７人増加。累計で７万４５７０人となった。
国内感染、週７万３０００人 前週比５８００人増―新…
2023年05月01日10時26分
国内の新型コロナウイルス感染者は１日午前１０時現在、クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」乗船者を含めた累計で３３７３万９４２０人となった。１週間の新規感染者は７万２８７６人で、前週と比べ約５８００人増えた。
都道府県別の１週間の新規感染者は、東京１万３９２人、北海道５５１６人、大阪５２１９人、神奈川５１８２人など。
死者は１週間で１５７人増加。累計で７万４５７０人となった。
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