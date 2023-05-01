主な日本選手の成績（３０日） 欧州サッカー
2023年05月01日10時15分
【フランス】
▽南野（モナコ） モンペリエ戦でベンチ入りしたが、出番なし。０―４。
【オーストリア】
▽中村敬（リンツ） クラーゲンフルト戦で先発して終盤までプレー。４―０。（時事）
主な日本選手の成績（３０日） 欧州サッカー
2023年05月01日10時15分
【フランス】
▽南野（モナコ） モンペリエ戦でベンチ入りしたが、出番なし。０―４。
【オーストリア】
▽中村敬（リンツ） クラーゲンフルト戦で先発して終盤までプレー。４―０。（時事）
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