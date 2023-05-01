東 力士名 部 屋 出 身 西 力士名 部 屋 出 身

横 綱 照ノ富士伊勢浜 モンゴ

大 関 貴景勝 常盤山 兵 庫

関 脇 霧馬山 陸 奥 モンゴ 関 脇 豊昇龍 立 浪 モンゴ

関 脇 ○大栄翔 追手風 埼 玉 関 脇 ◎若元春 荒 汐 福 島

小 結 琴ノ若 佐渡嶽 千 葉 小 結 ×若隆景 荒 汐 福 島

小 結 ○正 代 時津風 熊 本

前頭 １ 阿 炎 錣 山 埼 玉 前頭 １ 翠富士 伊勢浜 静 岡

２ 高 安 田子浦 茨 城 ２ 遠 藤 追手風 石 川

３×翔 猿 追手風 東 京 ３ 錦富士 伊勢浜 青 森

４ 宇 良 木 瀬 大 阪 ４ 錦 木 伊勢海 岩 手

５ 金峰山 木 瀬 カザフ ５ 琴勝峰 佐渡嶽 千 葉

６ 明 生 立 浪 鹿児島 ６ 御嶽海 出羽海 長 野

７ 北勝富士八 角 埼 玉 ７ 玉 鷲 片男波 モンゴ

８ 佐田の海境 川 熊 本 ８ 隆の勝 常盤山 千 葉

９ 阿武咲 阿武松 青 森 ９ 平戸海 境 川 長 崎

１０ 竜 電 高田川 山 梨 １０ 宝富士 伊勢浜 青 森

１１ 北青鵬 宮城野 北海道 １１ 大翔鵬 追手風 モンゴ

１２ 碧 山 春日野 ブルガ １２ 琴恵光 佐渡嶽 宮 崎

１３ 千代翔馬九 重 モンゴ １３○逸ノ城 湊 モンゴ

１４○朝乃山 高 砂 富 山 １４ 妙義龍 境 川 兵 庫

１５ 一山本 放 駒 北海道 １５ 剣 翔 追手風 東 京

１６ 水戸龍 錦 戸 モンゴ １６ 王 鵬 大 嶽 東 京

１７ 輝 高田川 石 川