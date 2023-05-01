ビャチェスラフ・ザイツェフさん死去 「赤いディオール」、８５歳
2023年05月01日06時20分
ビャチェスラフ・ザイツェフさん（ソ連・ロシアのファッションデザイナー）３０日、緊急搬送先のモスクワ郊外の病院で死去、８５歳。地元メディアが伝えた。
３８年中部イワノボ生まれ。繊維大学卒業後、服飾工場のデザイン担当に。斬新な女性用作業服が西側諸国で話題になり、「赤いディオール」と呼ばれた。８０年モスクワ五輪のソ連選手団や、ゴルバチョフ元ソ連大統領のライサ夫人の服などもデザインした。
ビャチェスラフ・ザイツェフさん死去 「赤いディオール」、８５…
2023年05月01日06時20分
ビャチェスラフ・ザイツェフさん（ソ連・ロシアのファッションデザイナー）３０日、緊急搬送先のモスクワ郊外の病院で死去、８５歳。地元メディアが伝えた。
３８年中部イワノボ生まれ。繊維大学卒業後、服飾工場のデザイン担当に。斬新な女性用作業服が西側諸国で話題になり、「赤いディオール」と呼ばれた。８０年モスクワ五輪のソ連選手団や、ゴルバチョフ元ソ連大統領のライサ夫人の服などもデザインした。
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ウォール・ストリート・ジャーナル