オリックスの太田椋内野手が３０日、左尺側手根伸筋けん炎のため、出場選手登録を外れた。２９日のロッテ戦（京セラ）で左手首付近の違和感を訴え、五回の守備から途中交代していた。今季は１４試合の出場で打率２割３分４厘、１本塁打、５打点。