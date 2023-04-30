オリックス太田、左手首痛め抹消 プロ野球
2023年04月30日19時44分
オリックスの太田椋内野手が３０日、左尺側手根伸筋けん炎のため、出場選手登録を外れた。２９日のロッテ戦（京セラ）で左手首付近の違和感を訴え、五回の守備から途中交代していた。今季は１４試合の出場で打率２割３分４厘、１本塁打、５打点。
オリックス太田、左手首痛め抹消 プロ野球
2023年04月30日19時44分
オリックスの太田椋内野手が３０日、左尺側手根伸筋けん炎のため、出場選手登録を外れた。２９日のロッテ戦（京セラ）で左手首付近の違和感を訴え、五回の守備から途中交代していた。今季は１４試合の出場で打率２割３分４厘、１本塁打、５打点。
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