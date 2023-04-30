岐阜で震度３
2023年04月30日19時21分
３０日午後６時５２分ごろ、岐阜県美濃東部を震源とする地震があり、同県下呂市で震度３の揺れを観測した。気象庁によると、震源の深さはごく浅い。地震の規模（マグニチュード）は３．７と推定される。主な各地の震度は次の通り。
震度３＝下呂市
震度２＝岐阜県中津川市、郡上市、長野県木曽町。
岐阜で震度３
2023年04月30日19時21分
３０日午後６時５２分ごろ、岐阜県美濃東部を震源とする地震があり、同県下呂市で震度３の揺れを観測した。気象庁によると、震源の深さはごく浅い。地震の規模（マグニチュード）は３．７と推定される。主な各地の震度は次の通り。
震度３＝下呂市
震度２＝岐阜県中津川市、郡上市、長野県木曽町。
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