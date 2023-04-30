香港競馬のクイーンエリザベス２世カップ（ＧI、芝２０００メートル）は３０日、香港のシャティン競馬場で７頭が出走して行われ、日本馬はプログノーシスの２着が最高だった。ダノンザキッドが５着、ジェラルディーナは６着。

チェアマンズスプリントプライズ（ＧI、芝１２００メートル）に出走したアグリは５着だった。 （時事）