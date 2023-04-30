首位で最終ラウンドを迎えた星野は２バーディー、１ボギーの６９にとどまり、今季初優勝はならなかった。「アイアンでのショットが全く駄目。どう打つのか分からないくらいだった」。雨で柔らかくなったフェアウエーからの２打目以降が安定せず、苦しい１日となった。

「かなり悔しい。いつか自分も、岩田さんのように２位を寄せ付けないくらいのゴルフがしたい」。今後は欧州ツアーに挑戦予定。反省を新たな舞台での成長の糧にする。