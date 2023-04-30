楽天が今季初の連勝。小郷の３ラン、鈴木大の２ランなどで序盤に主導権を握り、九回に同点とされたが、延長十回に西川が決勝の二塁打を放った。西武は相手守備の乱れにも乗じて九回に２点差を追い付いたが、平井が踏ん張れなかった。