楽天、初の連勝 プロ野球・楽天―西武
2023年04月30日19時06分
楽天が今季初の連勝。小郷の３ラン、鈴木大の２ランなどで序盤に主導権を握り、九回に同点とされたが、延長十回に西川が決勝の二塁打を放った。西武は相手守備の乱れにも乗じて九回に２点差を追い付いたが、平井が踏ん張れなかった。
楽天、初の連勝 プロ野球・楽天―西武
2023年04月30日19時06分
楽天が今季初の連勝。小郷の３ラン、鈴木大の２ランなどで序盤に主導権を握り、九回に同点とされたが、延長十回に西川が決勝の二塁打を放った。西武は相手守備の乱れにも乗じて九回に２点差を追い付いたが、平井が踏ん張れなかった。
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