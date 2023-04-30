首都大学野球春季リーグ戦は３０日、神奈川・大和スタジアムで行われ、日体大が桜美林大を４―３で下して８戦全勝の勝ち点４とし、最終カードを残して２季連続２６度目の優勝を決めた。

日体大は６月の全日本大学選手権に出場する。