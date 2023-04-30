東京、新たに９７６人感染 新型コロナ
2023年04月30日17時07分
東京都は３０日、新たに９７６人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。新規感染者は前週の日曜日と比べ１６２人増加。新たな死者の報告はなかった。都基準による重症者は前日比１人増の５人だった。
東京、新たに９７６人感染 新型コロナ
2023年04月30日17時07分
東京都は３０日、新たに９７６人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。新規感染者は前週の日曜日と比べ１６２人増加。新たな死者の報告はなかった。都基準による重症者は前日比１人増の５人だった。
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