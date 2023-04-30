国内では３０日、新たに６４６６人の新型コロナウイルス感染が確認された。新規感染者は１週間前と比べ約２０００人減少した。

新規感染者の都道府県別では、東京が９７６人で最も多く、神奈川５６７人、大阪４５５人、北海道４３５人などと続いた。最少は徳島で５人。

新たな死者は７人で、内訳は長野３人、三重２人、福岡と大分が各１人。全国の重症者は５１人で、前日から２人増えた。