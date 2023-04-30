オリックスがサヨナラ勝ち。延長十一回、２死から紅林の二塁打と死球で好機を広げ、若月が右越えに決勝の二塁打を放った。先発の山岡は６回１失点。６番手の小木田がプロ初勝利。ロッテは終盤に追い上げたが、小野が誤算だった。