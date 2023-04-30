日本ハムは三回に松本剛の右前打などで２点先取。１点を返された直後の五回は矢沢のプロ１号ソロと松本剛の中前打で２点を加え、七回はアルカンタラがソロを放った。３番手の堀が今季初勝利。ソフトバンクは打線がつながりを欠いた。