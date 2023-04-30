ＮＢＡプレーオフ（２９日）
2023年04月30日16時02分
【西カンファレンス準決勝】
▽第１戦・デンバー（ナゲッツ１勝）
ナゲッツ １２５ ３１―３２ １０７ サ ン ズ
３７―１９
２６―３０
３１―２６
（時事）
ＮＢＡプレーオフ（２９日）
2023年04月30日16時02分
【西カンファレンス準決勝】
▽第１戦・デンバー（ナゲッツ１勝）
ナゲッツ １２５ ３１―３２ １０７ サ ン ズ
３７―１９
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