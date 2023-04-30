「信頼できるＡＩ」へ声明 Ｇ７デジタル相会合が閉幕
2023年04月30日13時08分
先進７カ国（Ｇ７）が群馬県高崎市で開いていたデジタル・技術相会合は３０日、人工知能（ＡＩ）を適切な規制の下で活用して「信頼できるＡＩ」を目指す共同声明を採択し、閉幕した。
「信頼できるＡＩ」へ声明 Ｇ７デジタル相会合が閉幕
2023年04月30日13時08分
先進７カ国（Ｇ７）が群馬県高崎市で開いていたデジタル・技術相会合は３０日、人工知能（ＡＩ）を適切な規制の下で活用して「信頼できるＡＩ」を目指す共同声明を採択し、閉幕した。
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