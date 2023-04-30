【出場選手登録】▽オリックス・山岡泰輔投手、村西良太投手▽ソフトバンク・谷川原健太捕手▽西武・与座海人投手、西川愛也外野手

【同抹消】▽オリックス・ワゲスパック投手、太田椋内野手▽西武・ペイトン外野手▽ロッテ・山口航輝外野手▽日本ハム・今川優馬外野手（再登録は５月１０日以降）