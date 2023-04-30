サッカー・アジア・チャンピオンズリーグ（２９日、リヤド）
2023年04月30日10時54分
【決勝】
▽第１戦（リヤド）
浦 和 １ ０―１ １ アルヒラル
１―０ （サウジア
ラビア）
▽得点者【浦】興梠（５３分）【ア】Ｓ・ドサリ（１３分）
（時事）
サッカー・アジア・チャンピオンズリーグ（２９日、リヤド）
2023年04月30日10時54分
【決勝】
▽第１戦（リヤド）
浦 和 １ ０―１ １ アルヒラル
１―０ （サウジア
ラビア）
▽得点者【浦】興梠（５３分）【ア】Ｓ・ドサリ（１３分）
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