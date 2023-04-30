セーリングで伝統の国際大会、フランス・オリンピック・ウィークは２９日、フランスのイエールで行われ、女子ｉＱフォイル級で新嶋莉奈（エリエール）が準優勝した。日本連盟を通じ「胃が痛くなるほど緊張したが、メダルレース準々決勝で勝ち上がれてからはいつも通りの自分に戻ることができた」と語った。

水中翼を備えるこの種目は２０２４年パリ五輪で初採用され、２１年東京五輪まで実施された同じウインドサーフィンのＲＳＸ級より高速で滑走する。

混合４７０級の日本勢は磯崎哲也、関友里恵組（ヤマハ発動機）の９位が最高だった。 （時事）